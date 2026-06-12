Tokat’ta 86 yıllık kaval geleneği yaşatılıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde faaliyet gösteren atölyesinde üretim yapan 58 yaşındaki Yaşar Güç, dededen kalma mesleğini büyük bir özenle sürdürüyor. Uzun yıllardır kaval yapımıyla uğraşan Güç, Anadolu’nun kadim müzik kültürünün unutulmaması için yoğun çaba harcıyor.

Atölyesinde yüzlerce kaval bulunan usta, Türkiye’nin dört bir yanına enstrüman göndererek geleneği canlı tutuyor.

AĞAÇTAN SANATA UZANAN ZORLU SÜREÇ

Kaval yapımında kullanılan ağaçların uzun süre kurutulmasıyla başlayan süreç, ardından torna ve el işçiliğiyle şekillendirme aşamasıyla devam ediyor. Her bir enstrüman, ustanın titiz çalışmasıyla ses verecek hale getiriliyor.

Bu emek yoğun süreç, kavalı yalnızca bir müzik aleti olmaktan çıkararak kültürel bir miras objesine dönüştürüyor.

EĞİTİM PROJESİYLE OKULLARA GİRDİ

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında öğrenciler, batı kökenli blok flüt yerine dilli kaval ile tanışıyor. Bu sayede çocukların yerli ve geleneksel enstrümanlarla müzik eğitimi almaları sağlanıyor.

Proje, hem kültürel değerlerin korunması hem de müzik eğitiminde yerli enstrümanların yaygınlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

“KAVAL ANADOLU’NUN SESİDİR”

Kavalın sadece bir müzik aleti değil, Anadolu’nun kültürel sesi olduğunu vurgulayan usta sanatçı, gençlerin kendi müzik mirasını öğrenmesinin önemine dikkat çekiyor.

Yaşar Güç, yaptığı açıklamada, “Kültürümüzün önemli bir parçası olan kavalın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyoruz. Çocuklarımızın kendi müzik kültürlerini tanıması ve yaşatması en büyük arzumuz.” ifadelerini kullandı.

GELENEKTEN GELECEĞE UZANAN MİRAS

Yıllardır sürdürdüğü üretimle hem sanat hem de kültür alanında önemli bir rol üstlenen usta, Anadolu’nun müzik geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Üretilen kavalların ülke genelinde yaygınlaşması, geleneğin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.