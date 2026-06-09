Tokat'ta amca oğullarının alacak verecek tartışması: Bir kişi yaşamını yitirdi

Tokat'ın Pazar ilçesinde amca oğulları arasında çıkan meselede kan aktı.

Mehmet Çokyaman , oğlu L.Ç. ile amca oğlu Y.Ç. ve yanında bulunan arkadaşı M.A.Ş. alacak verecek meselesini görüşmek için bir araya geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Daha sonra ise taraflar arasında tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgada ağır yaralanan Mehmet Çokyaman olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah ve bıçakla yaralanan L.Ç., Y.Ç. ve M.A.Ş. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Y.Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.