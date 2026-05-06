Tokat'ta aşırı yağışlar sonrası ekili alanlar sular altında kaldı

Yurttan sağanak manzaralı gelmeye devam ediyor.

Birçok şehirde günlük yaşam olumsuz yönde etkilenirken bu illerden biri de Tokat oldu.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Turhal ilçesinde, 4 gündür etkili olan sağanak sonrası bazı ekili alanlar sular altında kaldı, ev ve ahırları su bastı.

İlçede yağış sonrası Yeşilırmak'ın geçtiği bölgelerde taşkınlar yaşandı.

AHIRLARI SU BASTI

Çevlikler Mahallesi Kanal Sokak'ta içinde 300 büyükbaş hayvanın olduğu ahırı su basarken ekipler su basan 5 ahırı tahliye etti.

Öte yandan yağışlardan etkilenen Pazar ilçesinde de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.