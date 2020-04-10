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Tokat'ta baygın bulunan genç kız hayatını kaybetti

Tokat’da evde baygın olarak bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA |
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Tokat'ta baygın bulunan genç kız hayatını kaybetti

Amasya Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi H.D (20) koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi sonucu Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye Köyü'ndeki evine döndü.

ANNESİ BAYGIN HALDE BULDU

Bir süredir köyde yaşayan genç kızın annesi M.D alışverişten döndüğünde kızını yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLK BULGULARA GÖRE SOBADAN SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ

İlk bulgulara göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği tespit edilen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Niksar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta baygın bulunan genç kız hayatını kaybetti

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