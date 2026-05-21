Tokat'ta bir vatandaş sel tehdidine karşı aracını ağaca bağladı

Vatandaşlar sele hazırlanıyor...

Tokat'taki Almus Barajı, aşırı yağışların etkisiyle 33 yıl sonra ilk kez yüzde 100 kapasiteye ulaştı ve dün sabah saatleri itibarıyla taşmaya başlarken taşkın riskine karşı kentte önlem amaçlı setler oluşturuldu,

15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi ve risk oluşturan iki köprü yıkılırken belediye ekipleri bölgede sürekli sel uyarısı yapıyor.

EV VE DÜKKANLARIN ÖNÜNE KUM TORBALARI

AFAD ve Jandarma ekipleri kent merkezinde ve çevre yerleşim yerlerinde önlemlerini artırdı.

Birçok kişi evlerinin, dükkanlarının önüne kum torbaları yerleştirdi.

ARABASINI AĞACA BAĞLADI

Öte yandan bir vatandaş tedbir olarak aracını ağaca bağladı.

O görüntü kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak viral oldu.

"SAĞLAM KAZIĞA BAĞLIYORUZ"

Vatandaş, aracını ağaca bağlarken, "Belediyemiz çalışıyor, biz de atımızı arabamızı sağlam kazığa bağlıyoruz.

Kaçarsa kaçsın." dedi.