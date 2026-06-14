Tokat'ta eşinin öldüğü kazada yaralandı, 3 yıl sonra vefat etti
Trafik kazasında kendisi gibi emekli polis memuru olan eşini kaybeden ve yaralı olarak kurtulan 54 yaşındaki Turgay Alış, kazadan 3 yıl sonra rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Tokat-Turhal kara yolu Çevreyolu Kavşağı'nda, 20 Mart 2023 tarihinde üzen bir kaza meydana geldi.
Emekli polis memuru Turgay Alış idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce refüje ardından da önünde seyreden Mahir Gelmez'in kullandığı İl Özel İdaresi’ne ait kamyona çarparak devrildi.
Feci kazada sürücü Turgay Alış ve oğlu Ali Tuğrul Alış yaralanırken, eşi 43 yaşındaki Hacer Alış hayatını kaybetti.
OĞLU İLE TABURCU OLDU
Hacer Alış, Bartın Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedilirken Turgay Alış ve oğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.
HAYATINI KAYBETTİ
Eşinin acısına dayanamayan Turgay Alış, kazadan bir yıl sonra karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştı. 2 yıldır tedavi gören Alış, dün akşam hastanede hayatını kaybetti.
Turgay Alış, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakiben Halatçyaması Mezarlığı'nda, 3 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi.