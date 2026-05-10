Tokat'ta güvenlik kamerası heyelan anlarını kaydetti

Tokat'ta heyelan güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı.

Son yıllarda özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, Türkiye'nin heyelan açısından riskli coğrafyasında can ve mal kayıplarına yol açmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarına göre kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiği günlerde ani sel, su baskını ve heyelan riski yüksek seviyede bulunuyor.

ETKİLİ OLAN YAĞIŞ TOPRAĞI DA HAREKETLENDİRDİ

Afet, çoğu zaman kulağa geldiğinden daha korkutucu olabiliyor.

Bunlara bir örnek de Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşandı.

DURUM ÇEVRE SAKİNLERİ TARAFINDAN İHBAR EDİLDİ

Bölgede etkili olan yağışların ardından ilçeye bağlı Akdoğmuş köyü kırsal alanda toprak hareketliliği meydana geldi.

Toprak kaymasının yaşandığı alanda çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine bölgede inceleme yapılırken, muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

