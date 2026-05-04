Tokat’ta istinat duvarı çöktü: Park halindeki araç sürüklendi

Tokat’ta günlerdir süren yağışlar, altyapı zafiyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Topçam Mahallesi’nde bulunan bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çökerken yaşanan olay, hem maddi hasara yol açtı hem de mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

YAĞIŞ SONRASI ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, Topçam Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi’nde bulunan Yeni Hayat Evleri Sitesi’nde tehlikeli bir duruma neden oldu. Yoğun su yüküne dayanamayan istinat duvarı aniden çöktü.

ARAÇ SÜRÜKLENDİ, BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Duvarın yıkılmasıyla birlikte, site içerisinde park halinde bulunan bir araç da çöken toprak ve beton parçalarıyla birlikte sürüklendi. Araçta ciddi hasar meydana gelirken, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmemesi olası bir can kaybını önledi.

EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı şeritlerle kapattı. AFAD ekipleri ise bölgede inceleme ve güvenlik çalışması başlattı.

O ANLAR KAMERADA

İstinat duvarının çökme anı, site sakinlerinden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, duvarın aniden yıkıldığı ve çevrede büyük bir panik yaşandığı anlar yer aldı.

DUVARIN DAYANIKLILIĞI TARTIŞMA KONUSU

Yaklaşık 5 yıl önce inşa edildiği öğrenilen istinat duvarının, kısa sürede bu şekilde çökmesi dikkat çekti. Duvarın yapım kalitesi ve dayanıklılığı, olayın ardından tartışma konusu haline geldi.

Yetkililer, çökme nedeninin net olarak belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığını açıkladı. Yağışın etkisinin yanı sıra, yapı güvenliğiyle ilgili olası ihmallerin de araştırılacağı bildirildi.