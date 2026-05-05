Tokat'ta kadın ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu yakalandı
Erbaa ilçesinde polisin bir araca düzenlediği operasyonda, kadın ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 1 kilo 675 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı.
Emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor..
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 30 Nisan'da Erbaa ilçesinde bir aracı durdurdu.
1 KİLO 675 GRAM EROİN BULUNDU
Araçta yapılan detaylı aramada, kadın ayakkabılarının taban kısımlarına gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilo 675 gram eroin bulundu.
Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleştirilen soruşturmada, uyuşturucunun tedarikçi ve alıcıları tespit edildi.
Ekipler, 4 Mayıs’ta Hakkari ve Antalya İl Emniyet müdürlükleri ile koordineli olarak şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
TUTUKLANDI
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden Antalya’da gözaltına alınan E.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkari’de yakalanan E.S.’nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.