Tokat'ta kadın ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 30 Nisan'da Erbaa ilçesinde bir aracı durdurdu.

1 KİLO 675 GRAM EROİN BULUNDU

Araçta yapılan detaylı aramada, kadın ayakkabılarının taban kısımlarına gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilo 675 gram eroin bulundu.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleştirilen soruşturmada, uyuşturucunun tedarikçi ve alıcıları tespit edildi.

Ekipler, 4 Mayıs’ta Hakkari ve Antalya İl Emniyet müdürlükleri ile koordineli olarak şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden Antalya’da gözaltına alınan E.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari’de yakalanan E.S.’nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.