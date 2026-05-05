Tokat'ta kadın ayakkabısından 1,5 kilodan fazla uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu kaçakçıları, bu kez dikkat çekmemek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Tokat’ta polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, kadın ayakkabılarının topuklarına saklanan yüksek miktarda eroin ortaya çıkarıldı.

AYAKKABILARIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Erbaa ilçesinde 30 Nisan 2026 tarihinde bir araca yönelik operasyon düzenleyen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada kadın ayakkabılarının taban ve ökçe kısımlarına gizlenmiş, toplam 1 kilo 675 gram eroin ele geçirdi.

OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleştirilen soruşturma kapsamında, ele geçirilen uyuşturucunun bağlantıları da ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalar sonucu maddenin tedarikçisi ve alıcısı tespit edildi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hakkari ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya’da yakalanan E.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkari’de yakalanan E.S.’nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SON YILLARIN EN YÜKSEK MİKTARI

Yetkililer, Erbaa’da ele geçirilen 1 kilo 675 gram eroinin, son yıllarda kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğuna dikkat çekti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Emniyet birimleri, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.