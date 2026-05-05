Tokat'ta kontrolsüz kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tokat kent merkezi Alipaşa Mahallesi’nde bulunan dörtlü yol birleşiminde, seyir halindeki motosiklet ile otomobil, kontrolsüz geçiş nedeniyle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detay paylaşılmadı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpıştığı ve motosiklet sürücüsü ile yolcusunun savrulduğu anlar yer aldı.

Yetkililer, özellikle kavşak noktalarında sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması gerektiğini vurgularken, kontrolsüz geçişlerin ciddi kazalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.