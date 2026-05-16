Tokat'ta sağanak sonrası taşkın

Tokat’ın Turhal ilçesinde günlerdir etkisini artıran sağanak yağış, taşkın riskini beraberinde getirdi. Yağışların ardından derelerin taşmasıyla birlikte geniş tarım alanları sular altında kalırken, bölgede hasar oluştu.

YEŞİLIRMAK VE DERELER TAŞTI

Taşkın, Yeşilırmak Nehri ile birlikte Karasu ve Hotan derelerinin geçtiği bölgelerde etkili oldu. Yağışların şiddetlenmesiyle su seviyesinin yükseldiği akarsular, çevredeki yerleşim ve tarım alanlarını etkiledi.

BİRÇOK KÖY VE MAHALLE ETKİLENDİ

Taşkından Hamide Köyü ve Kızkayası köyleri ile Hamam, Borsa, Çevlikler, Varvara ve Gaziosmanpaşa mahalleleri etkilendi.

Bölgede çok sayıda tarım arazisinin su altında kaldığı, çiftçilerin ekili ürünlerinde zarar oluştuğu bildirildi.

YETKİLİLER SAHADA İNCELEME YAPTI

Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ile Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, ilgili kurum müdürleriyle birlikte taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, vatandaşların taleplerini dinlerken, zarar tespiti ve müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtildi.