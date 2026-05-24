Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

Tokat genelinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışlar ve Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşarak dolusavaklardan su tahliyesinin başlaması ile birlikte Yeşilırmak'ın su seviyesi yükseldi.

"33 YILDIR BÖYLE BİR SU GÖRMEDİK"

Bölgede incelemelerde bulunan Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, tarihi köprünün statik olarak bir tehlike barındırmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Atalarımız zamanında çok güzel yapmışlar, bu sel suyunu düşünerek inşa etmişler. Şu an için köprüde bir problemimiz yok. Benzer bir durum en son 1993 yılında yaşanmıştı. 33 yıldır böyle bir su görmedik."

TARIM ARAZİLERİ VE EVLERİ SU BASTI

Yeşilırmak'ın yatağından taşan sular, nehir güzergahı boyunca uzanan tarım arazilerine ve ırmak çevresinde bulunan bazı evlerin bahçelerine girdi.

Ekili alanların su altında kaldığı bölgede, taşkının ardından ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.