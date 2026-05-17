Tokat'ta taşkın riskine karşı köy tahliye edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski sebebiyle tahliye çalışması başlatıldı.

Çayın kenarındaki köyde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlarının jandarmanın da yer aldığı ekiplerce tahliyesi yapıldı.

HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA

Bazı arıcılar, arı kovanlarını traktör ve araçlara yükleyerek güvenli alanlara taşımaya çalışırken küçükbaş hayvanların da yağış ve sudan etkilenmemesi için çuvallara konularak köy dışına çıkarıldığı görüldü.

Vatandaşlar gece boyunca hayvanlarını ve eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Bir vatandaş, yaşananları anlatarak, "Köye su girdiği için hayvanlarımızı çuvalladık. Kimisi götürdü, köyden çıkarttı. Arı kovanlarımızı tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.