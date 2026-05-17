Tokat'ta taşkın riskine karşı köy tahliye edildi
Tokat'ta Kelkit Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu meydana gelen su taşkını nedeniyle Kızılçubuk köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski sebebiyle tahliye çalışması başlatıldı.
Çayın kenarındaki köyde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlarının jandarmanın da yer aldığı ekiplerce tahliyesi yapıldı.
HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA
Bazı arıcılar, arı kovanlarını traktör ve araçlara yükleyerek güvenli alanlara taşımaya çalışırken küçükbaş hayvanların da yağış ve sudan etkilenmemesi için çuvallara konularak köy dışına çıkarıldığı görüldü.
Vatandaşlar gece boyunca hayvanlarını ve eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı.
Bir vatandaş, yaşananları anlatarak, "Köye su girdiği için hayvanlarımızı çuvalladık. Kimisi götürdü, köyden çıkarttı. Arı kovanlarımızı tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.
