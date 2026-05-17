Tokat'ta taşkının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Toka'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılması ile Kelkit Çayı’nın debisi yükseldi.

Önceki taşkına maruz kalan Kızılçubuk köyü, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Köy sakinleri ve besledikleri hayvanlar köyden çıkartıldı.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Taşkın, günün ağarması ile drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, taşkın sularının köy çevresindeki tarım arazilerine yayıldığı, bazı yolların su altında kaldığı ve suyun yerleşim alanlarına kadar ulaştığı görüldü.

ZARARI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Drone görüntülerinde, köyü çevreleyen yolların adeta suyla çevrildiği dikkat çekerken, taşkının etkilediği alanın büyüklüğü de gözler önüne serildi.

Bölgede ekiplerin takip ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.