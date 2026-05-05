Tokat'ta yazlık kamelyalar su altında kaldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaz aylarında vatandaşların serinlemek için tercih ettiği kamelyalar, bu kez suyun içinde keyif yerine su baskınıyla gündeme geldi. Baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su seviyesi, bölgedeki sosyal alanları kullanılamaz hale getirdi.

KAMELYALAR SUYA GÖMÜLDÜ

Niksar ilçesinde bulunan ve yaz aylarında vatandaşların dinlenmek için kullandığı kamelyalar, yükselen su seviyesi nedeniyle tamamen su altında kaldı. Bazı yapıların sadece çatı kısımları görünür durumda kaldı.

KELKİT ÇAYI TAŞTI

Kelkit Çayı üzerinde meydana gelen su yükselmesi, bölgedeki sosyal alanları doğrudan etkiledi. Sivas’ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı kapaklarının açılmasıyla birlikte debi hızla arttı.

YAZIN SERİNLİK NOKTASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Fatlı köyü mevkiinde çay üzerine kurulan kamelyalar, yaz aylarında vatandaşların su içinde vakit geçirdiği nadir alanlardan biri olarak biliniyordu. Ancak su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bu alanlar tamamen işlevsiz kaldı.

BAZI KAMELYALAR TAMAMEN KAYBOLDU

Bölgede çekilen görüntülerde bazı kamelyaların tamamen su altında kaldığı, bazılarının ise yalnızca üst kısımlarının görülebildiği tespit edildi. Bu durum, bölge sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, baraj kapaklarının açılması sonrası akarsu seviyelerinde ani yükselmeler yaşanabileceğini belirterek vatandaşların dere ve çay yataklarında dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Su seviyesindeki değişimlerin özellikle yaz aylarında risk oluşturabileceği ifade edildi.