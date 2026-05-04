Tokat’ta Yeşilırmak alarmı: Taşkın riskine karşı gece boyu müdahale

Tokat’ta etkisini artıran yağışlar, kentin içinden geçen Yeşilırmak’ta su seviyesini kritik noktaya taşıdı. Özellikle ÇEDAŞ Kavşağı çevresinde yoğunlaşan risk üzerine kamu kurumları hızla harekete geçti. Gece saatlerinde başlatılan çalışmalarla, olası bir taşkının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ, EKİPLER SEFERBER OLDU

Son iki gündür aralıksız devam eden yağışlar, Yeşilırmak’ta su seviyesinin belirgin şekilde yükselmesine neden oldu. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda, bölgede 4 iş makinesi aktif olarak görev yapıyor. Ekipler, özellikle köprü çevresinde suyun akışını rahatlatmaya yönelik müdahalelerde bulunuyor.

KRİTİK NOKTA: ÇEDAŞ KAVŞAĞI

Taşkın riskinin en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan ÇEDAŞ Kavşağı’nda, itfaiye ekipleri ve diğer birimler teyakkuz halinde. Gece saatlerinden itibaren süren çalışmalarla, suyun kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

YETKİLİLER SAHADA İNCELEME YAPTI

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililer, ekiplerden bilgi alarak sürecin koordinasyonunu sağladı.

“ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ”

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yapılan müdahalenin kritik önemde olduğunu vurgulayarak, “Gece saatlerinden itibaren tüm kurumlarımızla koordineli şekilde sahadayız. Eğer bu müdahale zamanında yapılmasaydı, şu an çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalabilirdik” ifadelerini kullandı.

ŞEHİRCİLİK VURGUSU: “SORUNUN KÖKENİ PLANLAMADA”

Yazıcıoğlu, Tokat’ın taşkın riskiyle karşı karşıya kalmasında şehir planlamasının da etkili olduğuna dikkat çekti. Mevcut altyapı ve şehirleşme sorunlarının bu tür durumlarda riski artırdığını belirten Yazıcıoğlu, uzun vadeli çözümler için planlama çalışmalarının önemine işaret etti.

GÖZLER YAĞIŞTA, UMUTLU BEKLEYİŞ

Ekiplerin yoğun çalışması sürerken, yetkililer mevcut müdahalelerin sonuç verdiğini ve riskin kontrol altına alınmasının beklendiğini ifade ediyor. Tokat’ta vatandaşlar ise yağışların seyrini yakından takip ederken, olası bir olumsuzluk yaşanmaması için umutlu bekleyişini sürdürüyor.