TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları

67 İLDE 140 PROJE

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projede yatay mimariyle toplam 50 bin yeni sosyal konut hayata geçirilecek.

Konutlar en çok zemin+4 kat olacak. Anadolu mimarisi, mahalle kültürü ve aile geleneği esas alınacak.

İSTANBUL'DAKİ TOPLU KONUTLAR

İstanbul'da toplam 6 bin 300 konut yapılacak.

Konutlar, Başakşehir ve Esenyurt gibi ulaşım imkanı olan bölgelerde inşa edilecek. Başakşehir'dekiler metroye ve millet bahçelerine yakın konumda olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlk şart T.C. vatandaşı olmak. 2+1 konutlar için projenin ilçe sınırlarında en az 1 yıl yaşamak gerekiyor. TOKİ'den ev satın almamak ve kredi kullanmamak şartı da aranıyor. Kendisinin eşine ve/veya çocuklarına ait tapuda kayıtlı bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konut da olmamalı.

BAŞVURU YERLERİ

TOKİ'den ev almayı düşünenler, konut satın almak istedikleri projenin bulunduğu ile göre 6 Mart-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Halkbank veya Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerinden başvurularını yapabilecek.

BAŞVURU ÜCRETLERİ

2+1 nitelikli konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikli konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.

50 bin sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 büyüklüğündeki konutların edinim ve ödeme şartları gelire göre farklılık gösteriyor.

ŞEHİT AİLELERİ NE YAPMALI

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 Nisan'da, en az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan arasında başvuru yapabilecek.

Emeklilerin 25 Mart-5 Nisan arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 6 Mart-22 Mart arasında alınacak.

AYLIK GELİR SINIRI

Alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4 bin 500 TL, İstanbul'da ise en fazla net 4 bin 800 TL gelire sahip olma şartı var.

YAŞ SINIRI

2+1 nitelikli konutlarda başvuru yapanlar 25 yaşını, 3+1 konutlara başvuruda bulunanların ise 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

BİR AİLEDEN KAÇ KİŞİ KATILABİLİR

Hane halkı adına, sadece tek bir başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir adet başvuruda bulunma hakkı var.

EV FİYATLARI

2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklüklerde konut fiyatı; 116 bin 400 liradan başlıyor. 2+1'lerde en yüksek rakam ise 238 bin TL.

110 ve 128 metrekare büyüklüğündeki 3+1 konutların fiyatları ise; 170 bin 720 TL'den başlayıp 399 bin liraya kadar çıkıyor.

ÖDEME KOŞULLARI

2+1 konutların yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödeyerek, 388 lira taksit tutarıyla, 240 aya varan vadelerden faydalanmak mümkün.

3+1 konutlarda ise yüzde 10 peşinatla 17 bin 72 liradan, 759 lira taksit tutarıyla, 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.