Tokyo Camii’nde bayram yoğunluğu: Namaz 3 kez kılındı

Kurban Bayramı sabahı Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını eda etmek için Tokyo Camii’ne akın etti. Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurdu.

Yoğunluk nedeniyle cami içi kısa sürede dolarken, cemaat avluya ve çevre alanlara taştı. Artan katılım sebebiyle bayram namazı cemaatin rahat ibadet edebilmesi için üç ayrı vakitte kılındı.

NAMAZ 3 KEZ KILINDI

Tokyo Camii’nde yaşanan yoğunluk, bu yılki bayram namazını özel kıldı. Kapasitenin yetersiz kalması üzerine organizasyon hızlıca yeniden planlandı ve bayram namazı art arda üç kez eda edildi.

Bu uygulama sayesinde camiye gelen tüm Müslümanlar bayram namazını kılma imkânı buldu. Cemaat, farklı saatlerde de olsa aynı manevi atmosferi paylaşarak bayram sevincini yaşadı.

“FARKLI ÜLKELERDEN MÜSLÜMANLAR BİR ARAYA GELDİ”

Tokyo Camii Koordinatörü ve Baş İmam Hatibi Musa Atcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım yaşandığını belirtti. Camide sadece Türk vatandaşlarının değil, farklı ülkelerden Müslümanların da bir araya geldiğini ifade eden Atcı, birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Atcı, “Hem burada yaşayan Türk vatandaşlarımız hem de farklı ülkelerden Müslümanlar Kurban Bayramı namazını eda etmek üzere camimize akın ettiler” dedi.

Yoğunluk nedeniyle namazın üç kez kılındığını aktaran Atcı, tüm İslam dünyasının bayramını kutlayarak dua etti.

“DÜNYANIN HER YERİNDEN MÜSLÜMANLAR BURADAYDIK”

Bayram namazına katılan vatandaşlar da Tokyo Camii’nde yaşanan atmosferden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vahit Güzel, dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslümanlarla aynı safta bulunmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Mehmet Sait Dinç ise farklı ülkelerden gelen Müslümanlarla birlikte bayram namazı kılmanın önemine dikkat çekerek tüm İslam âleminin bayramını kutladı.

“BÜYÜK BİR BULUŞMA NOKTASI”

Mısır vatandaşı Hişam Abdel ise Tokyo Camii’nin farklı kültürlerden Müslümanları bir araya getiren önemli bir merkez olduğunu belirtti. Camide dünyanın birçok ülkesinden insanı görmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Tokyo Camii, bu yıl da Kurban Bayramı’nda farklı milletlerden Müslümanları aynı safta buluşturarak anlamlı bir birlik tablosuna sahne oldu.