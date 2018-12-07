Tolga Karel: TIR şoförü olmak çocukluk hayalimdi

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel iki yıl önce Amerika’ya yerleşti. Önceleri sağlık turizmi alanında çalışan oyuncunun işleri bir süre sonra bozuldu. Bunun üzerine de “çocukluk hayalimdi” dediği TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

20 yıl oyunculuk kariyerinden sonra TIR şoförlüğü yapmasını yadırgayanlar olduğunu söyleyen Karel, "Bu iş benim çocukluk hayalimdi. Oyuncaklarımın çoğu TIR'dı. Sosyal medyadan bana yazıyorlar 'Kamyoncu mu oldun!' diye... Ben aileme namusumla çalışarak bakıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyim. Ben ABD'ye oyuncu olmaya değil yeni bir hayat kurmak için geldim. Oyunculuk yapacağıma ABD'de TIR'cılık yararım, ailemle huzurlu bir şekilde yaşarım" dedi.

"PİLOT OLMAK KADAR ZOR"

TIR şoförlüğe ABD'de farklı bir gözle bakıldığını belirten Karel "Ben taşımacılık işinde büyümek istiyorum. 750 milyar dolarlık bir endüstri. Bu sektörü öğrenmek için bu işe başladım. Çıraklık yapmadığın bir işin ustası olamazsın. Hayalim bir Türk olarak bu sökterde iyi bir yere gelebilmek. Burada bu işe önemli bir kariyer olarak bakıyorlar. CDL lisans almak için 14 ayrı testen geçiyorsun. Fiziksel ve psikolojik testler çok zorlu. Pilot olmak kadar zorlu bir süreç." dedi.

"TIR'CILIK DEYİP GEÇMEYİN"

Haftada yaklaşık 10 bir kilometre yol yapan Karel "Çok zor bir meslek. Bazen bir ay evden uzak kaldığın oluyor. Çok dikkat gerektiren bir iş. Yeri geliyor milyon dolarlık yük taşıyorsun. Riski fazla olduğu için kazancı da iyi. TIR'cılık deyip geçmeyin, onlar olmasa marketlerde yiyecek bir şey bulamayız" dedi.

"KAMYONCU MU OLDUN DİYORLAR"

Karel, “Sosyal medyadan bana ‘Kamyoncu mu oldun’ diye yazıyorlar. Ben namusumla çalışarak aileme bakıyorum. Ekmeğimin peşindeyim. Zaten Amerika’ya oyuncu olmaya değil yeni bir hayat kurmaya geldim.Renkli dünyadan böyle bir hayata...Benimkisi enterasan bir yaşam hikayesi ... İleride kendi hayatımı film yapabilirim."