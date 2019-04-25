Tolga Karel yine baba oluyor

Oyuncu Tolga Karel, iki yıl önce Amerika'ya taşındı. Oyunculuğu bırakarak TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, art arda iki güzel haber aldı.

Eşi Sarah Scotti'nin 4 aylık hamile olduğunu öğrenen ünlü oyuncu hemen arkasından gelen bir iş teklifi ile adeta havalara uçtu. Bebek haberinin sevincini yaşayan Karel, Amerika’nın taşımacılık şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu.

"HOLLYWOOD BENİ ÖN KAPIDAN ALMADI"

Binlerce aday arasından seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü oyuncu "Reklam filmini önümüzdeki hafta Arizona'da çekeceğiz. Hikayemi dinleyince çok şaşırdılar. Hem aktör olmam hem de TIR kullanmam nedeniyle beni seçtiler. Reklam filmi önemli kanallarda yayınlanacak. Bu benim için çok önemli. Kimbilir, Hollywood beni ön kapıdan almadı ama belki TIR'la arka kapıdan gideriz" dedi.