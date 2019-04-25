taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8887
Euro
6.5805
Altın
1276.31
Borsa
96142.18
Gram Altın
241.645

Tolga Karel yine baba oluyor

İki yıl önce Türkiye'deki kariyerini geride bırakıp Amerika'ya taşınan ve TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel'in şansı döndü.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 06:38..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Tolga Karel yine baba oluyor

Oyuncu Tolga Karel, iki yıl önce Amerika'ya taşındı. Oyunculuğu bırakarak TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, art arda iki güzel haber aldı.

Eşi Sarah Scotti'nin 4 aylık hamile olduğunu öğrenen ünlü oyuncu hemen arkasından gelen bir iş teklifi ile adeta havalara uçtu. Bebek haberinin sevincini yaşayan Karel, Amerika’nın taşımacılık şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu.

"HOLLYWOOD BENİ ÖN KAPIDAN ALMADI"

Binlerce aday arasından seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü oyuncu "Reklam filmini önümüzdeki hafta Arizona'da çekeceğiz. Hikayemi dinleyince çok şaşırdılar. Hem aktör olmam hem de TIR kullanmam nedeniyle beni seçtiler. Reklam filmi önemli kanallarda yayınlanacak. Bu benim için çok önemli. Kimbilir, Hollywood beni ön kapıdan almadı ama belki TIR'la arka kapıdan gideriz" dedi.

Tolga Karel yine baba oluyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

66
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

9
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

15
Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

22
Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

3
Uzunkaya: 'Gözü dönmüş' tanımı polisiye bir terimdir

Uzunkaya: 'Gözü dönmüş' tanımı polisiye bir terimdir

7
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın başarısı

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın başarısı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir