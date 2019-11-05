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Tolgahan Sayışman: Kıskançlık konusunda kendimi eğittim

5 ay önce baba olan oyuncu Tolgahan Sayışman, kıskançlık dozunu verdi.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 11:24..
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Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, 2008 Miss Globe Kâinat Güzeli, Arnavut asıllı Almeda Abazi ile 14 Şubat 2017’de Amerika’da evlenmişti. Geçen mayısta da oğulları Efehan dünyaya gelmişti.

Tolgahan Sayışman: Kıskançlık konusunda kendimi eğittim

"BİRAZ DAHA FAZLASI ÖLDÜRÜR"

Sayışman, “Eşinizi kıskanıyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:  “Kıskançlık ilaç gibidir. 10 miligramı iyi, 20 miligramı hasta eder. Biraz daha fazlası öldürür. Eşiniz, sevgiliniz, sizi kıskandıracak hareketler, çaba ve duygu düşünce içinde değilse ve siz kıskanıyorsanız sorun var demektir. Ben bu konuda kendimi eğittim.”

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