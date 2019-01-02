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Tolgahan Sayışman'dan sürpriz paylaşım

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi Sayışman’dan yeni yıl mesajı geldi.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 08:16..
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Yeni yılda bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı içinde olan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, instagram hesaplarından en mutlu anlarının fotoğrafını paylaştı.

"BU YIL ÇOK DAHA FARKLI"

Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift şu mesajı paylaştı: “2018 yılını geride bıraktığımız şu anlarda; bu yıl içerisinde her zaman yaşadığım duygulardan çok daha başka, çok daha farklı, çok daha özel bir duyguyu ve bu duyguyu yaşadığım anı sizinle paylaşarak 2019 yılını iple çekmeye başlıyorum. 2019 yılında herkese önce sağlık, başarı ve mutluluk temenni ediyorum. Evlerimizden neşe ve huzur eksik olmasın. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yeni yılınız kutlu olsun."Tolgahan Sayışman'dan sürpriz paylaşım

Tolgahan Sayışman'dan sürpriz paylaşım


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