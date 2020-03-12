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Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'un koronavirüs testleri pozitif çıktı.

AA & Ensonhaber | 12.03.2020 - 06:53..
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Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks, eşi ile koronavirüse yakalandığını açıkladı.

FİLM ÇEKİMİ İÇİN AVUSTRALYA'YA GİTMİŞLERDİ

Hanks, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Elvis Presley'in hayatı hakkında bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile üzerlerinde yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

AVUSTRALYA'DA 128 KORONA VAKASI VAR

John Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezi'ne göre Avustralya'da şu an 128 koronavirüs vakası bulunuyor. Vakaların büyük çoğunluğu, virüs kaynaklı iki ölümün meydana geldiği Yeni Güney Galler'de yer alıyor.

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

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