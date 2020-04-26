Tom Hanks ve eşi plazma bağışçısı olacak

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüs aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.

Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken, plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

KENDİ KANINDAN AŞI GELİŞTİRİLİRSE DİYE İSİM BULDU

Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.