taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Tom Hanks ve eşi plazma bağışçısı olacak

Eşi Rita Wilson ile koronavirüse yakalanan ve iyileşen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Tom Hanks ve eşi plazma bağışçısı olacak

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüs aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.

Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken, plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

KENDİ KANINDAN AŞI GELİŞTİRİLİRSE DİYE İSİM BULDU

Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

Tom Hanks ve eşi plazma bağışçısı olacak

Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Filipinler'de görevli köpeğe kimlik kartı verildi
Başkent Manila’da belediye, polis güçleriyle birlikte devriye gezen Chi Chi adındaki köpeğe kimlik kartı verdiklerini açıkladı.
Tayvan'da barda yangın çıktı: 5 ölü, 49 yaralı
14 katlı binada bulunan karaoke barda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Binadaki 200 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
ABD'de koronadan son 24 saatte 1978 kişi daha öldü
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.
Graham, Vuhan'daki laboratuvarın incelenmesini istedi
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki laboratuvarlarda inceleme başlatılması talebinde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
396
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
241
İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar
İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar
612
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getirildi
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getirildi
739
İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
149
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
52
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir