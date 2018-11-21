taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3455
Euro
6.0858
Altın
1223.93
Borsa
92303.46
Gram Altın
210.815

Tombak ve İlhan Berk sergisi açıldı

İlhan Berk’in 100. doğum yıldönümü için hazırlanan, Şiir Her Yerdedir İlhan Berk 100 Yaşında sergisi sanatseverlerle buluştu.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 11:31..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Modern Türk şiirinin öncülerinden İlhan Berk’in 100. doğum yıldönümü için hazırlanan, 21 Kasım 2018 - 20 Ocak 2019 tarihleri arasında gezilebilecek olan Şiir Her Yerdedir  İlhan Berk 100 Yaşında sergisi, İlhan Berk’in üretim sürecine odaklanmış altı bölümden oluşuyor.

ŞAİRİN ÖZEL KOLEKSİYONU

“Omurga/25 Şiir Kitabı”, “Evren/Resimler”, “Yörünge/Kitaplık”, “Kılavuz/Defterler”, “Kabuk/Eşyalar” ve “Harfler/Formlandırma Çabaları”. Şairin 25 şiir kitabının omurgayı oluşturduğu sergide, daha önce görülmemiş resim ve desenleri, 1955’lerden itibaren el yazısıyla tutmuş olduğu, kapaklarını kendi hazırladığı defterleri ve bu defterlerin kapaklarıyla yayımladığı şiir kitaplarının sayfaları, her kitap için günümüzün önde gelen şair ve yazarlarının güncel görüşleri, videolar ve şairin kişisel eşyaları yer alıyor.

Tombak ve İlhan Berk sergisi açıldı

İLHAN BERK'İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in, tasarımını ise Yeşim Demir’in yaptığı sergide, İlhan Berk’in Bodrum’da yaşamaya başladığı 1970 yılından itibaren bizzat kullandığı kendi kitaplığı da bulunuyor. Şairin, dünyaya açılan penceresi olarak da yorumlanabilecek olan bu kitaplık, izleyiciler tarafından interaktif olarak incelenebilecek.

Tombak ve İlhan Berk sergisi açıldı

TOMBAK: ALTINDAN SÜZÜLEN ZARAFET

Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ın birinci katında bulunan Yapı Kredi Müzesi, kendi koleksiyonundaki tombaklardan yola çıkarak hazırladığı ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nın ortaklığında açtığı Tombak: Altından Süzülen Zarafet sergisiyle, Osmanlıların unutulmuş bir sanat dalını ve gizli kalmış bir hazineyi tarih ve sanat  meraklılarıyla buluşturuyor.

Tombak ve İlhan Berk sergisi açıldı

28 NİSAN'A KADAR AÇIK

21 Kasım 2018 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında gezilebilecek sergi, Osmanlı Dönemi’nde eşyalara altın görünümü vermek için altınla kaplanan ve tombak olarak adlandırılan yemek kapları, fincan zarfları, leğen-ibrikler, buhurdanlar, gülabdanlar ve şamdanlar ile ziyaretçilere Osmanlı saray hayatının zarafetini sunarken, Osmanlı ordusu için üretilen; tombak miğfer, kalkan, at alınlığı ve koşum takımları ile askeri törenlerin ihtişamını gözler önüne seriyor.

Osmanlı’ya özgü bu altın kaplama sanatının en nadide örneklerinin yer aldığı sergi, estetik ve kalite açısından Osmanlı zanaatkârlarının eriştiği seviyeyi de görmeye imkan tanıyor.

Tombak ve İlhan Berk sergisi açıldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

60
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

79
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

39
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

112
İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

9
Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

49
Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir