Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri

Real Madrid efsanelerinden Toni Kroos, bir podcast programında Real Madrid'in son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kroos, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuştu ve milli futbolcunun kaleye yakın oynaması gerektiğini dile getirdi.

"ONUN EN İYİ POZİSYONU 10 NUMARA"

Arda Güler için, "Geleceğin oyuncusu." diyen Toni Kroos, "Arda Güler bu yıl çok fazla oynadı ve gelecekte de çok önemli olacak. Onun en iyi pozisyonu kaleye yakın 10 numara. Son pasları harika, bu yüzden forvet ve kanat oyuncularına yakın olması gerekiyor. Derinden oyun kurabilse de merkezde potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor." sözlerini sarf etti.

BU SEZON NE YAPTI?

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.