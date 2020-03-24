taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5594
Euro
7.0387
Altın
1552.82
Borsa
84246.17
Gram Altın
327.597
Bitcoin
42116.36

Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 ton satışa hazır halde deterjan ve dezenfektan ele geçirildi.

İHA | 24.03.2020 - 00:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından temizlik ürünleri ve dezenfektan satışları büyük ordan arttı.

Bu artışla beraber sahte temizlik ürünü ve dezenfektan imal eden fırsatçılara polis ekipleri tarafından operasyonlar sıkılaştırıldı.

30 TON ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Guvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 30 tonu aşkın sahte deterjan ve dezenfektan ürününü ele geçirdi.

Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu VİDEO

SUÇÜSTÜ YAPILDI

İnsan sağlığına düşman kişilerin hijyen dışı ortamda izinsiz bir şekilde ürettikleri ürünler satışa hazır hale getirildi ve tıra yüklendi. Bu sırada Güvenlik Şube ekipleri baskın yaptı. Sancaktepe'de akşam saatlerinde yapılan operasyonda marka ürünleri taklit eden sahtekarlardan birisi suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı

Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı

Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı

İlginizi Çekebilir
Artvin'de asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü
Borçka ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi kadın, binmek istediği asansörün aniden hareket etmesiyle, kabin ve duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Konya'da iki şüpheli, araçlarına çarpan kişiyi öldürdü
Bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan 39 yaşındaki adam, bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlıları, saklandıkları bağ evinde yakalandı.
Sivas'ta 2 yaşındaki Turan evin penceresinden düşüp öldü
Minik Turan'ın düştüğü bölgede oyuncağı dikkat çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
12 yaşındaki çocuk, sokak ortasında öldürüldü
Bayrampaşa’da çıkan sokak tartışmasında 12 yaşındaki bir çocuk, vurularak öldürüldü. Katil zanlıları yakalanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
0
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
0
Yemen'de yolcu otobüsü yandı: 3 ölü 7 yaralı
Yemen'de yolcu otobüsü yandı: 3 ölü 7 yaralı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir