Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından temizlik ürünleri ve dezenfektan satışları büyük ordan arttı.

Bu artışla beraber sahte temizlik ürünü ve dezenfektan imal eden fırsatçılara polis ekipleri tarafından operasyonlar sıkılaştırıldı.

30 TON ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Guvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 30 tonu aşkın sahte deterjan ve dezenfektan ürününü ele geçirdi.

Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu VİDEO

SUÇÜSTÜ YAPILDI

İnsan sağlığına düşman kişilerin hijyen dışı ortamda izinsiz bir şekilde ürettikleri ürünler satışa hazır hale getirildi ve tıra yüklendi. Bu sırada Güvenlik Şube ekipleri baskın yaptı. Sancaktepe'de akşam saatlerinde yapılan operasyonda marka ürünleri taklit eden sahtekarlardan birisi suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.