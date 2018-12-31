Topladığı tarihi eserlerle evinde müze açtı

Abdullah Kara'nın müzeyi andıran evinde, 40 ile 800 yıl arasında geçmişe sahip 5 bine yakın eşya bulunuyor.

ESKİ EŞYALARI BİR ARAYA TOPLADI

Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Abdullah Kara, çocukluğundan beri eski eşyaları toplamaya başladı.

BEŞ BİN EŞYANIN SAHİBİ

Görev yaptığı yerlerde de gördüğü farklı eşyaları alan Kara, yıllar içinde aydınlatma araçlarından radyoya, yöresel mutfak eşyalarından müzik çalara, silahlardan tarım aletlerine, giyim eşyalarından kitaba kadar yaklaşık 5 bin eşyanın sahibi oldu.





UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLERİ YAŞATIYOR

Amacının unutulmaya yüz tutmuş değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Abdullah Kara, "Gelecek nesle, çocuklarımıza, torunlarımıza geçmişimizi hatırlatmamız gerekiyor. Bu tarih bilinci oluşturmak herkesin görevidir. Şimdi çocuklarımıza eski eşyalarımızı gösterdiğimiz zaman ne olduğunu bilmiyor. Geçmişini bilmeyen bir nesil, önünü asla göremez. Ben de bu ışıkla yola çıkarak böyle bir müze oluşturdum ve vatandaşların hizmetine sundum" dedi.

"MÜZE YAPMA FİKRİNİ TELEVİZYONDAN GÖRDÜM"

Doğduğu mahallede 1979 yılında ev yaptırdığını belirten Kara, "Yazları sürekli köyüme geldim. 1996 yılında emekli oldum. Çocukluk yıllarımdan bu yana ilgimi çeken eşyaları biriktiriyordum. 1970'li yıllardan sonra da özellikle eski eşyaları toplamaya başladım. Başlarda bu eşyaları evimdeki vitrinde sergiledim. Zaman içinde sayıları artınca evin alt katında sergilemeye başladım. Bir gün televizyon izlerken topladıkları eski ve antika eşyalardan müze yapanları fark ettim" diye konuştu.





EVİNİ MÜZE YAPTI

Kara, "Bunun üzerine, evimin zemin katını kendi gayretlerimle düzenlemeye başladım. Elimdeki objeler çoğalınca burayı, 'Müze ve kültür evi' yapmaya karar verdim. Evimde 40 ile 800 yıl arasında değişen, 5 bine yakın eşya bulunuyor" diye konuştu.

KÖYLÜLERDEN DESTEK GÖRDÜ

Kendi mahallesinin yanı sıra çevre yerlerden de kültüre dair ne varsa topladığına dikkati çeken Kara, "Eşyaları toplarken köylüler de bana yardımcı oldu. Evlerinde büyüklerinden kalan eşyaları vererek sergilememi istedi" ifadelerini kullandı.

