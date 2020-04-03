Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararları açıkladı.

TOPLU ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Erdoğan, virüsün yayılmasını önlemek için vatandaşların toplu şekilde bir arada bulundukları alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Erdoğan: "Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak." ifadelerini kullandı.

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Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi VİDEO