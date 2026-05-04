Toprak ısındı, sezon başladı: Mayıs'ta ekilecek bitkiler
Mayıs ayı, Türkiye’nin büyük bölümünde don riskinin bittiği ve toprağın iyice ısındığı dönem olduğu için ekim-dikim açısından en verimli zamanlardan biridir. Bu ayda hem yazlık sebzeleri hem de bazı aromatik bitkileri rahatlıkla ekebilirsiniz.
Kışın soğuğu geride kalmış, toprak ısınmış ve doğa yeniden canlanmaya başlar. Bu dönem, hem sebze hem de aromatik bitkiler için güçlü bir büyüme zemini sunar.
Güneş ışığının artması ve hava sıcaklıklarının dengelenmesi sayesinde tohumlar daha hızlı çimlenir, fideler daha sağlıklı gelişir.
İster küçük bir balkonunuz olsun ister geniş bir bahçeniz, bu ayda toprağa atacağınız her tohum size yaz boyunca karşılığını verebilir.
Peki, Mayıs ayında hangi bitkiler ekilmeli? İşte, ekebileceğiniz bitkiler...
MAYIS AYI BİTKİLERİ:
Domates
Biber (sivri, kapya, dolmalık)
Salatalık
Kabak
Patlıcan
Taze fasulye
Havuç
Turp
Marul
Roka
Maydanoz
Fesleğen
Nane
Kekik
Biberiye
Kadife çiçeği
Zinnia
Petunya
Ayçiçeği