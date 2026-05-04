Toprak ısındı, sezon başladı: Mayıs'ta ekilecek bitkiler

Toprakla ilgilenmeyi sevenlerin sezonu açıldı.

Mayıs ayı, Türkiye'de bahçecilik ve tarımla ilgilenenler için adeta yeni sezonun başlangıcı.

Kışın soğuğu geride kalmış, toprak ısınmış ve doğa yeniden canlanmaya başlar. Bu dönem, hem sebze hem de aromatik bitkiler için güçlü bir büyüme zemini sunar.

Güneş ışığının artması ve hava sıcaklıklarının dengelenmesi sayesinde tohumlar daha hızlı çimlenir, fideler daha sağlıklı gelişir.

İster küçük bir balkonunuz olsun ister geniş bir bahçeniz, bu ayda toprağa atacağınız her tohum size yaz boyunca karşılığını verebilir.

Peki, Mayıs ayında hangi bitkiler ekilmeli? İşte, ekebileceğiniz bitkiler...

MAYIS AYI BİTKİLERİ:

Domates

Biber (sivri, kapya, dolmalık)

Salatalık

Kabak

Patlıcan

Taze fasulye

Havuç

Turp

Marul

Roka

Maydanoz

Fesleğen

Nane

Kekik

Biberiye

Kadife çiçeği

Zinnia

Petunya

Ayçiçeği