Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 6. yarışındaki sıralama turunu yaşadığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.

İspanya'nın Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta motosikletinin kontrolünü kaybederek düşen 29 yaşındaki milli sporcu, sıralama turunu sonuncu sırada bitirdi.

22. SIRADA BAŞLAYACAK

Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 15.00'te koşulacak yarışa 22. sırada başlayacak.

SPRINT YARIŞINDA 17. OLDU

Toprak Razgatlıoğlu, daha sonra yapılan sprint yarışını ise 17. sırada bitirdi.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

