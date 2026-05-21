Topraktan fışkıran altın: Kilosu 12 bin TL kazandırıyor

Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi Çakıyeri mevkiinde bulunan Salep Uygulama Merkezi’nde hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte üreticiler, küçük alanlarda yüksek kazanç sağlaması nedeniyle salebin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Tohumluk salebin ise 2 bin 500 ile 4 bin TL arasında değiştiği, hasadın sürdüğü bildirildi.

Salep üreticisi Murat Kayacı, üretimin yıllar içinde büyüdüğünü belirterek, "9 yıldır salep üretiyoruz. Şu anda alt üreticilerle birlikte 17 dönüme çıktık. Onlardan da salep alarak salebi kaynatıp, kurutup ve toz haline dönüştürüyoruz. Satıyoruz. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. İlgi çok fazla" dedi.

"BU İŞTE PARA VAR"

Bir diğer üretici Ramazan Aktaş ise fiyatlardaki yükselişe dikkat çekerek, "Geçen sene kurusu 2 ile 8 bin TL arasında kapanırken, bu sene 1 kilo kuru salebin 12 bin TL’ye kadar çıkacağını dondurmacılar söylüyor. Her geçen yıl katma değeri artıyor. Sadece Samsun değil, Türkiye’nin 81 iline gönderiyoruz. Salep takibi yapılması gereken bir bitkidir. Eğer ot, salebin etrafını sararsa bu defa salep yetiştiriciliği yapamadım zannediyor. Takip ve emek bu işte önemlidir. Bu işte para var. Para amaç değil, araç olmalıdır" ifadelerini kullandı.