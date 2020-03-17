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Töre cinayeti işleyen firari, Diyarbakır'da yakalandı

2017 yılında İzmir'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 17.03.2020 - 09:59..
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10 Mayıs 2017'de İzmir'in Karabağlar ilçesinde Safiye Karakaş'ın sokakta ateşli silah ile öldürülmesiyle ilgili hakkında "Töre saiki ile öldürme" suçundan, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezası ile kesinleşmiş hükmü bulunan firari Ü.K.'nin, merkez Kayapınar ilçesi Yolboyu Mahallesi'nde M.S.'nin ikametinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Töre cinayeti işleyen firari, Diyarbakır'da yakalandı

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Belirlenen adrese yapılan operasyonda Ü.K., jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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