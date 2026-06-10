Toyota Başkanı Akio Toyota'dan itiraf: Elektrikli araçlardan rahatsızım

Dünyanın en çok satan otomobil üreticisi konumundaki Toyota, elektrikli araç pazarındaki küresel dönüşüme karşı mesafeli duruşunu koruyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Akio Toyoda, içten yanmalı motorlara olan inancını sürdürürken sektörde azınlıkta kaldığını dile hissettiğini belirtti.

"BENZİN KOKUSUNU SEVİYORUM"

İngiliz yayın kuruluşu Carwow'a konuşan Toyoda, herkesin elektrikli araçlara yönelmesinin kendisi için en büyük korku olduğunu ifade etti.

Benzin kokusunu ve motor sesini sevdiğini vurgulayan deneyimli yönetici, motor tedarikçilerinin istihdamını korumak isterken bu süreçte tek başına kaldığını vurguladı.

BENZİNLİ MOTORLAR HALA BİR GEREKLİLİK

Toyoda, şarj altyapısının yetersizliği nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde insanların benzinli araçlardan vazgeçemeyeceğini savunuyor.

Ayrıca paylaşılan hesaplamalara göre, enerji üretiminde termik santrallerin payı yüksek olan bölgelerde bir elektrikli aracın karbon ayak izi üç hibrit araca denk gelebiliyor.

TOYOTA İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN VAZGEÇMİYOR

Japon devinin performans markası Gazoo Racing, efsanevi Celica modelinin dönüşü de dahil olmak üzere yeni projeler için turboşarjlı 2.0 litrelik yeni bir motor ve V8 ünite geliştirmeye devam ediyor.

Şirket, ayrıca geleneksel motorların ömrünü uzatmak amacıyla hidrojenle çalışan sistemler ve karbon-nötr yakıtlar üzerinde de yarış pistlerinde denemeler yürütüyor.