Toyota doğruladı: 400 beygirlik yeni spor otomobil yolda

Toyota, efsanevi MR2 modelinin manevi halefi olarak konumlandırılması beklenen yeni bir spor otomobil geliştiriyor.

Toyota GR baş mühendisi Naohiko Saito'nun açıklamalarına göre, şirketin ilk testleri sonucunda dört tekerlekten çekişli ve ortadan motorlu yerleşimin sürüş performansı için en ideal düzeni sunduğu ortaya çıktı.

MOTOR DEĞERLERİ VE TASARIM DETAYLARI

Tasarım açısından markanın göz alıcı FT-Se konseptine benzer çizgiler taşıması beklenen modelin kaputunun altında güçlü bir ünite yer alacak.

400 beygirin üzerinde güç üretmesi öngörülen turboşarjlı 2.0 litrelik G20E motor, gücünü GR Yaris ve GR Corolla modelleri için geliştirilen 8 ileri otomatik şanzımanla tekerleklere aktaracak.

PİYASAYA ÇIKIŞI İÇİN BEKLEMEK GEREKECEK

Japonya'daki yarış serilerinde Concept M prototipiyle arkadan itişli olarak da test edilen modelin geliştirme süreci devam ediyor.

Ocak ayında sadece dört aşamalı geliştirme sürecinin ilk evresinde olduğu açıklanan bu özel spor otomobilin seri üretim versiyonunun yollara çıkmasının en az dört yıl daha sürmesi bekleniyor.