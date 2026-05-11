Toyota GR Yaris, son çeyrekte Türkiye'de satışa çıkacak

Motor sporlarındaki mühendislik gücüyle dikkat çeken Toyota, ikonik modeli GR Yaris'i Türkiye pazarına getirmeye hazırlanıyor.

Ön sipariş talepleri alınmaya başlanan bu özel araç, 2026 yılının son çeyreğinde yollara çıkacak.

RALLİ PİLOTLARI TARAFINDAN TASARLANDI

Klasik üretim süreçlerinden farklı bir yol izlenen GR Yaris, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan elde edilen deneyimlerle sıfırdan tasarlandı.

Aracın her detayı daha fazla yol tutuşu ve üstün sürüş hissi sağlamak amacıyla profesyonel ralli pilotlarının aktif rol almasıyla şekillendi.

Sınıfının en iddialı modellerinden olan otomobilin kalbinde 280 HP güç ve 345 Nm tork üreten 1.6 litrelik turbo motor yatıyor.

Modelde gerçek bir performans hissiyatı için 6 ileri manuel vites seçeneği ve üst düzey yol tutuşu sağlayan GR-FOUR dört tekerlekten çekiş sistemi kullanılıyor.

ÖZEL AERODİNAMİK VERSİYON SEÇENEĞİ

Standart modelin yanı sıra, yarış ekiplerinin geri bildirimleriyle aerodinamik olarak geliştirilmiş özel bir versiyon da tüketicilerin tercihine sunulacak.

Dünya çapında 40 binden fazla satış rakamına ulaşan bu modern ikonun özel paketinde yüksek hızda dengeyi artıran yeni kaput tasarımı ve arka spoyler gibi bileşenler yer alıyor.