Toyota, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirket, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediklerini duyurmuştu.

Toyota, 22 Nisan'da Fransa'daki fabrikasında çarkları yeniden döndürmeye başlayacağını bildirirken, Polonya'daki tesisinde ise 23 Nisan tarihinde üretime yeniden başlanacağını duyurdu.





TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM ERTELENDİ

Toyota'nın İngiltere, Türkiye ve Çekya'daki tesislerinin ise 4 Mayıs'ta kapılarını yeniden açacağı kaydedildi. Japon üretici, daha önce yapılan açıklamada Türkiye fabrikasını 20 Nisan'da açacağını bildirmişti.