taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9152
Euro
7.5084
Altın
1686.03
Borsa
96249.09
Gram Altın
378.442
Bitcoin
48746.14

Toyota, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

Toyota, ülkemizdeki üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediğini duyurdu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Toyota, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirket, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediklerini duyurmuştu.

Toyota, 22 Nisan'da Fransa'daki fabrikasında çarkları yeniden döndürmeye başlayacağını bildirirken, Polonya'daki tesisinde ise 23 Nisan tarihinde üretime yeniden başlanacağını duyurdu.

toyota

TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM ERTELENDİ

Toyota'nın İngiltere, Türkiye ve Çekya'daki tesislerinin ise 4 Mayıs'ta kapılarını yeniden açacağı kaydedildi. Japon üretici, daha önce yapılan açıklamada Türkiye fabrikasını 20 Nisan'da açacağını bildirmişti.

Toyota, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

Toyota, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

Toyota, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi

İlginizi Çekebilir
Tofaş, ülkemizdeki üretime başlama tarihini erteledi
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a ertelediğini duyurdu.
Türkiye'den ilk çeyrekte 2.9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı
Türkiye, bu yılın ocak-mart döneminde 2.9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi.
Hyundai, Renault ve Audi Avrupa'da yeniden üretime başladı
Hyundai, Renault ve Audi Avrupa'da üretime başlayan ilk otomobil şirketleri oldu.
Koronavirüs, Avrupa'daki ikinci el piyasasını da olumsuz etkiledi
Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki ikinci el otomobil pazarında sert bir düşüş yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
836
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
798
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
97
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
56
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
188
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye
21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir