Toyota ve Honda milyonlarca aracı geri çağırdı

Toyota 2011-2019 model Corolla, 2011-2013 model Matrix, 2012-2018 model Avalon ve 2013-2018 model Avalon Hibrit modellerinden 3.4 milyon aracı geri çağırıyor. Bu araçlardan 2.9 milyonu ABD'de bulunuyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DAKİ ARAÇLAR YOK

Toyota'dan yapılan açıklamada geri çağırmanın Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamadığı belirtildi.

12,3 MİLYON ARAÇTA HATA İHTİMALİ VAR

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi(NHTSA) Nisan ayında yaptığı açıklamada Toyota marka araçlarda yer alanan hatanın toplamda 12.3 milyon araçta bulunma ihtimalinin olduğunu söyledi. Bu araçlar arasında 2010-2019 yılları arasında üretilen Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Kia ve Mitsubishi modelleri yer alıyor.

2 KAZA SONRASI TESPİT EDİLDİ

NHTSA'dan yapılan açıklamada, "Toyota araçların yer aldığı ve hava yastığının açılmamasına elektrik geriliminin fazla yükselmesinin neden olduğunun tahmin edildiği" biri ölümlü cepheden hasar alınan iki kaza tespit edildiği belirtildi. İki kazada da yeni Corolla modellerinin yer aldığı ifade edildi.

Honda 1996-2003 yılları arasında üretilen 2.7 milyon Honda ve Acura aracı geri çağrıyor. Bu araçların 2.4 milyonu ABD'de 300,000 Kanada'da satılmış durumda. Diğer ülkelerdeki araç sayısı ile ilgili ise şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.