taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9215
Euro
6.574
Altın
1558.89
Borsa
122747.08
Gram Altın
296.931
Bitcoin
51395.39

Toyota ve Honda milyonlarca aracı geri çağırdı

Toyota ve Honda, potansiyel hava yastığı arızası nedeniyle toplamda 6.1 milyon aracı geri çağırıyor.

REUTERS | 23.01.2020 - 01:07..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Toyota 2011-2019 model Corolla, 2011-2013 model Matrix, 2012-2018 model Avalon ve 2013-2018 model Avalon Hibrit modellerinden 3.4 milyon aracı geri çağırıyor. Bu araçlardan 2.9 milyonu ABD'de bulunuyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DAKİ ARAÇLAR YOK

Toyota'dan yapılan açıklamada geri çağırmanın Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamadığı belirtildi.

12,3 MİLYON ARAÇTA HATA İHTİMALİ VAR

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi(NHTSA) Nisan ayında yaptığı açıklamada Toyota marka araçlarda yer alanan hatanın toplamda 12.3 milyon araçta bulunma ihtimalinin olduğunu söyledi. Bu araçlar arasında 2010-2019 yılları arasında üretilen Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Kia ve Mitsubishi modelleri yer alıyor.

2 KAZA SONRASI TESPİT EDİLDİ

NHTSA'dan yapılan açıklamada, "Toyota araçların yer aldığı ve hava yastığının açılmamasına elektrik geriliminin fazla yükselmesinin neden olduğunun tahmin edildiği" biri ölümlü cepheden hasar alınan iki kaza tespit edildiği belirtildi. İki kazada da yeni Corolla modellerinin yer aldığı ifade edildi.

Honda 1996-2003 yılları arasında üretilen 2.7 milyon Honda ve Acura aracı geri çağrıyor. Bu araçların 2.4 milyonu ABD'de 300,000 Kanada'da satılmış durumda. Diğer ülkelerdeki araç sayısı ile ilgili ise şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir
Lexus’un modelleri ‘UX 300e’ ve ‘LF-30’ Kenshiki Forum'da
Lexus, Kenshiki Forum 2020’de iki modeli ile birden katıldı. Elektrikli araçlarından UX 300e’yi ve gelecekten geldiği iddiasıyla tasarladığı LF-30’u sergiledi.
Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti
TÜBİTAK ve BOREN tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda sergilendi.
Lüks ve ultra lüks otomobillerin satışı düştü
Türkiye otomotiv pazarında BMW, lüks ve ultra lüks segmentinde en çok tercih edilen marka oldu.
2019 yılında internetten çok satılan ikinci el araçlar
Türkiye ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen marka 240 bin 870 adet satış ile Renault olurken, bunu 239 bin 700 adetle Volkswagen (VW) ve 177 bin 464 adetle Ford izledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

103
Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

Tersten okuyan ve tersten yazan küçük Ömer

15
Toyota ve Honda milyonlarca aracı geri çağırdı

Toyota ve Honda milyonlarca aracı geri çağırdı

0
Bilecik'te bir kişi cezaevinden firar etti

Bilecik'te bir kişi cezaevinden firar etti

0
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir