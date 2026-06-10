Toyota'dan büyük adım: Elektrikli otomobillere manuel vites geliyor

Toyota, elektrikli otomobil kullanıcılarına geleneksel sürüş becerilerini yeniden hatırlatacak farklı bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Ocak ayında başvurusu yapılan ve mayıs sonunda yayımlanan bu yeni patent, debriyaj pedalı ile vites değiştirme birimine sahip simüle edilmiş bir sistemi barındırıyor.

HATALI KULLANIMDA ARAÇ STOP EDECEK

CarBuzz tarafından ilk kez ortaya çıkarılan bu sisteme göre, sürücü yanlış motor devrinde hatalı bir vites seçtiğinde otomobil, fren yaparak stop etme durumunu taklit ediyor.

Bu teknoloji sayesinde, içten yanmalı motorlu araçlarda yaşanan o sert ve sarsıntılı durma hissi, elektrikli otomobillerde de birebir olarak yaşatılacak.

SÜRÜCÜNÜN BECERİ SEVİYESİ ÖLÇÜLECEK

Geliştirilen bu kontrol sistemi, aynı zamanda direksiyon başındaki kişinin sürüş beceri seviyesini belirleyebilme yeteneğine de sahip olacak.

Sistem, elde ettiği bu veriler ışığında gerektiği anlarda sürücünün seviyesine uygun güvenlik donanımlarını devreye sokacak.

Manuel modda devir kesici özelliklerini de kapsayan bu yenilik, elektrikli otomobillerde mekanik sürüş hissini en üst noktaya taşımayı hedefliyor.