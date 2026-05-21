Toyota'nın popüler modeli çarpışma testlerinde sıfır çekti

Otomotiv dünyasında güvenliğiyle tanınan Japon üretici Toyota, popüler hatchback modeli Starlet'in çarpışma testi sonuçlarıyla gündeme geldi.

Suzuki Baleno platformunda üretilen araç, yetişkin yolcu koruma kategorisinde sıfır puan alarak hayal kırıklığı yarattı.

Yapılan incelemelerde otomobilin ayak boşluğu alanı ve genel gövde bütünlüğü, darbe anında dengesiz performans sergiledi.

Yan hava yastıklarının bulunmaması nedeniyle sürücü ve yolcuların baş ile göğüs bölgesinde ciddi koruma açığı tespit edildi.

TOYOTA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Toyota Güney Afrika yetkilileri, test edilen aracın eski bir versiyon olduğunu ve güncel modelde altı adet hava yastığı yer aldığını duyurdu.

Global NCAP, güvenlik donanımları artırılan yeni versiyonu ilerleyen süreçte yeniden test edeceğini açıkladı.