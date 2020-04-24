Toyota'nın yeni SUV modeli Yaris Cross tanıtıldı

Toyota'nın, koronavirüs nedeniyle ertelenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı yeni SUV modeli Yaris Cross, dün internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte reski olarak tanıtıldı.

2021'in yaz ayları itibarıyla yollarda görebileceğimiz yeni SUV modelinin özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

TOYOTA YARIS CROSS ÖZELLİKLERİ

Far tasarımında ve ızgaranın içinde kullanılan elmas motifleri, otomobilin tasarımına ayrı bir hava katıyor. Uzunluğu 4.180 mm ile orijinal RAV4'e çok yakın olan modelin, genişlik ve yükseklik değerleri de sırasıyla 1.765 mm ve 1.560 mm olarak açıklandı.

Dördüncü nesil hibrit teknolojisini kullanan otomobilde, ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor.





Toyota'nın Fransa'daki Valenciennes tesisinde yeni Yaris Cross, atkinson çevrimiyle çalışan 1.5 litrelik atmosferik ile bir elektrik motoruyla birlikte 116 bg güç üretecek.

Yeni Yaris Cross'un en önemli özelliklerinden birisi de elektronik AWD-i dört çeker sistemi. Mekanik sistemlere göre daha hafif ve kompakt olduğu için bir yandan yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu düşüren teknoloji, normal sürüş koşullarında aracın önden çekişli gibi davranmasını sağlıyor.

Ancak tutunma düştüğü zaman ya da daha iyi bir ivmelenme istendiğinde AWD-i sistemi gücü dört tekerleğe birden aktarıyor.

Toyota Safety Sense adlı aktif güvenlik sistemlerine sahip Yaris Cross'da otomatik frenleme, direksiyon yardımı, görsel ve sesli uyarılara kadar birçok tehlike önleyici donanım yer alıyor.

2021'DE YOLLARDA

Toyota, 2021 yazında piyasaya süreceği model için senelik 150 bin 000 adetlik bir kota belirlemiş. Fiyatları henüz bilinmeyen yeni Yaris Cross, yukarıda da belirttiğimiz gibi Fransa'nın Valenciennes bölgesindeki TMMF fabrikasında üretilecek.



