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TPAO, Nusaybin'de petrol arayacak

TPAO, Kamışlı'nın hemen karşısında yer alan Nusaybin'de petrol arama kararı aldı.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 11:53..
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TPAO, Nusaybin'de petrol arayacak

Terör örgütü YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye ile Rusya, Soçi'de masaya oturdu ve Suriye'nin geleceğine ilişkin 10 maddelik mutabakata vardı.

Buna göre; terör örgütü YPG, Türkiye sınırından çekilecek ve bölgede Türk ve Rus askerleri ortak devriye atacak. Suriye'nin Kamışlı kenti ise bu mutabakatın dışında bırakıldı.

SINIRIN 5 METRE İLERİSİ PETROL KAYNIYOR

Kamışlı'nın mutabakat dışında bırakılmasının nedeni olarak ise; kentteki petrol kuyuları olarak gösteriliyor.

Öyle ki; Rusya'nın yönetiminde kalan Kamışlı'da binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varil petrol üretiliyor.

Bu rakam, Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının yarısına denk geliyor.

TPAO, Nusaybin'de petrol arayacak

FOTOĞRAF: Nusaybin'de çekilen fotoğrafta, sınır duvarının hemen arkasında yüzlerce petrol kuyusunun olduğu Türkiye tarafında ise boş arazilerin durduğu görülüyor.

NUSAYBİN'DE PETROL ARAMA KARARI

Kamışlı'nın her yerinden petrol fışkırırken, hemen karşısında yer alan Mardin'in Nusaybin ilçesinde tek bir damla petrol olmaması tartışmalara neden oldu.

Konuya ilişkin yaptığımız haberlerin ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), harekete geçti.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, Nusaybin ilçesi Söğütlü mevkiindeki kamu arazisinde petrol arama kararı aldı.

Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları VİDEO

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