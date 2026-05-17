Trabzon'a Çinli turizmcilerden yoğun ilgi

Trabzon'un turizm potansiyeli Çinli acentalara tanıtılıyor.

Türk Hava Yolları ve Detabi Travel organizasyonunda Trabzon’a gelen Çinli seyahat acenteleri, Trabzon'un turizm merkezlerini ziyaret ediyor.

ÇİNLİ REHBERLER AKÇAABAT'I GEZDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda konuk heyet, ilk olarak Akçaabat ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Ortamahalle’nin tarihi atmosferini gezen misafirler, bölgenin mimari yapısı, kültürel geçmişi ve turizm potansiyeli hakkında bilgi aldı.

DOĞA, KÜLTÜR, GASTRONOMİ

Program kapsamında Akçaabat'ın doğal güzellikleri, kültürel mirası ve gastronomi değerleri tanıtılırken, şehrin uluslararası turizm alanında daha güçlü bir noktaya taşınması adına yürütülen çalışmalar da paylaşıldı.

Akçaabat'ın sahip olduğu değerlerle turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtilerek, yürütülen çalışmalardan örnekler sergilendi.