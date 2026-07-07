Trabzon'da akrabalar arasında ot biçme kavgası: 1 ölü
Trabzon'da akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında 64 yaşındaki şahıs, yengesini silahla vurarak öldürdü, yeğeni ve onun oğlunu ağır yaraladı.
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Trabzon'un Düzköy ilçesinin Gürgendağ Mahallesi'nde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Gülle, tabancayla yengesini vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem E.'yi (14) ağır yaraladı.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN TESLİM OLDU
Yaralanan Fatma E. ile oğlu Ekrem E., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Paşa Gülle ise jandarma ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)