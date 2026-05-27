Trabzon’da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi’nde, 2 yaşındaki M.M.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı. Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen minik bebek hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Olayın nasıl gerçekleştiğinin netleştirilmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki güvenlik ve çevre koşulları da araştırılıyor.