Trabzon'da ilginç anlar: Kedilerle beslenen dev fareler dikkat çekti

Trabzon'dan gelen bir görüntü, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Kedi ve köpeklerin beslenmesi için sokaklara bırakılan mamalar, farelere yem olmaya başladı.

DEV FARELER DİKKAT ÇEKTİ

Kedi ve köpek mamalarını yiyen dev fareler dikkat çekerken, kedilerin ise fareleri kovalamadığı görüldü.

Farelerin yanına gelen kedilerin, onları kovalamak yerine mamaları birlikte yedikleri fark edildi.

OYTUN ERBAŞ UYARMIŞTI

Ensonhaber Youtube kanalında önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu konuda da önemli değerlendirmeler yapmıştı.

Erbaş, açıklamasında şöyle demişti;

"KEDİLER FARE YAKALAMIYOR"

"Şöyle kedi nüfusu kontrol edilecek yani kedi sokakta 5 tane kedi olur, 3 tane kedi olur neden? Çünkü fareleri yakalasınlar, değerlidir çünkü. Hani o kadar olsun ama bu kadar kontrolsüz popülasyon olmaz.

Azaltalım diyorum, yani şöyle; çünkü sokaklara kediler hakim olduğu zaman kedinin florası hakim olur, fare yakalamıyorlar ya.

"YEM VERMEYİN YA"

En azından yem vermeyin ya en azından... Bir de şöyle bir sıkıntı oluştu; şimdi bu kediler yumurtlamalı refleks ovülasyondur yani bunlar erkek kediyi gördüğü zaman ya da ışık 12 saati geçtiği zaman...

"BU KEDİ POPÜLASYONU GEREKSİZ"

Şimdi 12 saati geçiyor, sokak lambaları yandığı zaman kediler mart ayında artık gebe kalmıyor; nisanda gebe, mayısta da kalıyor. Onun için korkunç bir ışıklandırmayla beraber yumurtlama arttı ve kedi popülasyonu arttı.

Bu kadar kedi popülasyonu gereksiz. Şöyle yapacağız; kediler mahallelerimizde olsun, tabii ki fareyi yakalasın benim işime gelir çünkü bu önemli bir şey.

"POPÜLASYONU KONTROL EDECEĞİZ"

Ama bu sayıda olmaz, onu da kontrol edeceğiz. Bu ülkenin veteriner kontrol birimleri var, Tarım Bakanlığı var, bunlar ne yapacağız? Popülasyonu kontrol edeceğiz hem kedi popülasyonunu hem köpek...

Köpek olmayacak çünkü köpek saldırgan bir hayvan, bu olmaz. Bir de millet yazlıkta pitbullu almış, yaz dönüşü köpeğe bakamamış, İstanbul'a götüremeyecek, bırakıyor. Ya pitbull sokakta gezer mi?

"ARTIK YETER"

Cins köpekler sokakta... Bir de şunu bilmek lazım; bu da çok büyük bir hata. Yani sen şimdi cins köpeği alıyorsun parayla ya bakıyorsun, ondan sonra satıyorsun şeye bırakıyorsun ormana bırakıyorsun sokağa atıyorsun sokağa atıyorsun ormana bırakılıyor...

Ona yazık o hayvan, yazık onlara o hayvanlara. Çünkü onlar cins köpek olduğu için kendine bakmayı da bilmiyor. Çünkü tüyünün kırpılması lazım, aşırı uzuyor. Bazılarında eklem sorunları var, bazılarında göz...

Çünkü onlar onlar özel üretim hayvanlar. Psikolojik sorun da yaşıyor hayvanlar... Yazık ya yazık ya yazık ya. Çağlar bir şey sana söyleyeyim bu artık bu konu çok fazla oldu. Ben her zaman söylüyorum; ben geçen bütün sabah programlarında ben bunu anlatıyorum. Artık yeter."