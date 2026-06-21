Trabzon'da istinat duvarı çöktü: 2 daire hasar aldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir sitede meydana gelen istinat duvarı çökmesi, iki dairede ciddi hasara yol açtı.

Karşıyaka Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın arkasında bulunan duvar, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü.

Çökme sırasında duvardan kopan toprak ve taş parçaları binanın birinci katındaki iki dairenin arka odalarına doldu.

TOPRAK VE TAŞ PARÇALARI DAİRELERE GİRDİ

Olayın etkisiyle oluşan çökme, özellikle birinci kattaki dairelerde büyük hasara neden oldu. Odalara dolan toprak ve taşlar nedeniyle evler kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

AİLE FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Olay sırasında evde bulunan Sercan Fehmi Turan, yaşadıkları paniği anlattı. Gürültüyle uyandıklarını belirten Turan, olay anını şöyle aktardı:

"Ne olduğunu anlayamadık. Çok büyük bir gürültüyle üstümüze yıkıldı."

Turan, kızının bulunduğu odanın da tehlike atlattığını belirterek, taş parçalarının beşiğe kadar ulaştığını ifade etti.

“DEPREM OLUYOR SANDIM”

Gonca Turan ise yaşananları deprem zannederek uyandığını söyledi. Evcil köpeklerinin hareketlenmesiyle önce tedirgin olduklarını belirten Turan, ardından büyük bir gürültü duyduklarını ifade etti:

"Küçük bir köpeğimiz var. Onun hareketleriyle uyandım. Sonra bir anda büyük bir gürültü geldi, deprem oluyor sandım."

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan istinat duvarının çökme anı ve ailenin panikle evden çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Site yöneticisi Özgür Kaya, olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, gerekli incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili teknik inceleme başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.