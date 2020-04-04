Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik hastalıkları olanlarla birlikte 20 yaş altı gençlerin de sokağa çıkması yasaklandı.

Birçok ilde kurallara uyulurken, uymayanlara da para cezası kesilmeye başlandı.

JANDARMAYA CEZA TEPKİSİ

Bunlardan biri de Trabzon'da yaşandı.

Sokağa çıkma yasağını çiğneyen yaşlı bir vatandaştan kimlik isteyen jandarmaya, o esnada orada bulunanlar tepki gösterdi.

Jandarmayı kayıt almaya çalışan kişi, "Senin öyle bir hakkın yok" dedikten sonra gözaltına alındı.

Trabzon'da jandarmaya engel olmaya çalıştılar