Trabzon'da kaybolan kedisi için ilan verdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve Trabzonspor taraftarı olan Evren Yolcu'nun bordo-mavili forma giydirip kaşkol takarak maçları birlikte izlediği kedisi Tom, 2 gün önce sabahın erken saatlerinde apartmanın 4. katındaki evin balkonundan atlayarak kayboldu.

Yolcu, özel tasarımlı bordo-mavili forma giydirerek, sık sık omzunda gezdirdiği 3 yaşındaki kedisi Tom'un kaybolmasının ardından çevrede arama çalışması başlattı.

ÖDÜL VERECEK

Yolcu, mahalledeki güvenlik kameralarını da inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaldırımda yürüyen Tom'un apartmanın önüne gelerek merdivenlerden çıktığı, bina giriş kapısını açmaya çalıştığı görüldü. Binaya giremeyen kedinin, sokakta yürüyerek uzaklaştığı tespit edildi.

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerde arama çalışmalarını sürdüren Yolcu, tasmasında altın sarısı zincir bulunan Tom'u gören veya yerini bilenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Kedisinin bulunması için sosyal medya üzerinden de çağrıda bulunan Yolcu, Tom'u bulan veya bulunmasına yardımcı olan kişiye ödül vereceğini belirtti.

"HER YERE BAKTIM BULAMADIM"

Tom'u bulana ödül vereceğini kaydeden Evren Yolcu, "Dün sabah saatlerinden kedim camdan atlamış. Nereye gitti bilmiyorum. Gezmediğim, ‘Tom' diye bağırmadığım yer kalmadı. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Trabzonspor ile özdeşleşmişti, herkes seviyordu. Birçok insan destek oldu, paylaşımlar yaptı.

Herkes iyi haberi ver diyor ama yok. Henüz bulamadık. Dördüncü kattan atlamış. Kapıyı kapatıp evden erken çıkmıştım. Annem aradı 'Kedi evde yok' dedi. Ben eve gelmeden kapının önünde beni beklerdi. Benim sesimi duyup da gelen bir hayvandı. Güvenlik kameralarını izledik, evin önüne gelip binanın dış kapısını açmaya uğraşmış.

Mahallede dolaşıyor ama sonrasını bulamadık. Biri mi aldı, saklandı mı bilmiyoruz. İnşallah biri bulup gelir, 2 gündür arıyoruz. Beraber gezdiğimiz yerlere baktım ama bulamadım. Birine kendini kolayına yaklaştırmaz.

Açlıktan ölse bile birini yanına yaklaştırmaz. Tom'u bulana bir ödülüm de var. Kendimce bir şeyler yapacağım. İnşallah biri bulup getirir. Onun için canımı veririm." dedi.

"TOM'U ÇOK SEVDİK"

Mahalle esnaflarından Bülent Demir ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Tom'u çok seviyorduk. Kendimizi işe veremiyoruz. Herkese haber yolladık. İnşallah bulunur. Sahibi çok üzgün. Onu teselli etmek için biz de ne yapacağımızı şaşırdık.

Hiçbir yerde görülmedi. Son bir görüntüsü var, kapıya kadar gelmiş. Kapıdan içeriye girememiş, ondan sonra nereye gittiği belli değil. Trabzonspor'umuz ile özdeşleşmiş bir kedi. Sabırsızlıkla bekliyoruz, inşallah bulunur." ifadelerini kullandı.